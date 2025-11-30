La FIFA introduce una nuova regola sperimentale: fuori 2 minuti se il giocatore ha bisogno di assistenza medica

La FIFA ha comunicato l'introduzione di una nuova norma per rendere il calcio più fluido e meno spezzettato. La novità riguarda i giocatori che hanno bisogno di assistenza sanitaria durante la partita e che dovranno rimanere fuori dal campo per due minuti.

La regola

La regola sarà sperimentata dall'1 al 18 dicembre in Coppa d'Arabia e poi sarà passata al vaglio dai vari organi arbitrali e organizzativi per capire se sarà possibile introdurla in maniera integrale.

Le parole di Collina

Pieluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale Fifa, ha detto che la regola è un tentativo di evitare le interruzioni e rendere più agevole la ripresa del gioco. Lo scrive il Corriere della Sera.