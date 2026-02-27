E mentre la Fiorentina studia il futuro della propria porta, un ex viola è pronto a rinnovare con la sua nuova squadra

Mentre la Fiorentina studia il futuro della propria porta, con De Gea che avrebbe ancora due anni di contratto e Martinelli mandato a farsi le ossa alla Sampdoria, c'è un ex portiere viola che ha già deciso cosa farà nei prossimi anni.

Futuro rossonero

Si tratta di Pietro Terracciano, il cui rinnovo di contratto con il Milan è ormai solo questione di tempo. L'ex Fiorentina prolungherà fino al 2027, continuando a ricoprire il ruolo di vice Maignan. Terracciano, classe 1990, garantisce esperienza nei panni di numero dodici e, inoltre, ha un rapporto fantastico con il fuoriclasse francese.