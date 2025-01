Ikoné in MLS? Lui tentenna e i Chicago Fire ufficializzano un altro esterno destro

Il mercato della Fiorentina stenta a decollare, ma come la storia recente ci insegna, prima di acquistare occorre vendere, anche se piazzare gli esuberi questa volta sembra un'impresa ardua. Nei giorni scorsi erano circolate con insistenza le voci di un'offerta dei Chicago Fire per l'ala destra della Fiorentina Jonathan Ikoné. Il calciatore sembra aver rifiutato l'offerta proveniente dagli USA e allora la squadra statunitense, che milita in MLS, ha virato su un altro giocatore. E' di poche ore fa l'ufficialità dell'acquisto dell'esterno destro Jonathan Bamba dal Celta Vigo. l'ingaggio della nuova ala chiude definitivamente le porte per l'arrivo di Ikoné oltreoceano

Ecco le parole di benvenuto dell'allenatore: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Jonathan nei Chicago Fire. Ha militato in due dei principali campionati europei e ha svolto un ruolo fondamentale nella corsa al titolo della Ligue 1 del Lille. La sua esperienza, il suo impegno e la sua capacità di sfondare le difese saranno una risorsa enorme mentre cerchiamo di costruire una squadra forte per la prossima stagione. Jonathan è un giocatore di talento che rispecchia i nostri valori e la nostra filosofia e siamo entusiasti di dargli il benvenuto a Chicago nel pieno della sua carriera".