La Nazione: Il rischio di un Ilicic bis per la Fiorentina

In prima pagina nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Brian in volo Intrigo Gallo".

Pagina 4

Sul mercato leggiamo stamani: "L’accelerata delle trattative Via Brekalo, arriva Rodriguez Partito il domino degli esterni Ikonè per Belotti idea concreta". Sottotitolo: "Il croato in prestito alla Dinamo Zagabria, Brian con le valigie. L’intreccio per arrivare al ‘Gallo’".

Pagina 5

Presente un articolo sulla squadra in vista del match di domenica: "La formazione anti Inter Gli errori e poi la panchina Due mesi da spettatore Dai Fabiano, ora tocca a te". E ancora: "Biraghi squalificato, domenica gioca Parisi. Non era titolare dal 25 novembre". Di spalla il commento: "La possibile partenza di Ikonè e il rischio di un Ilicic bis Un trailer e poco altro Jorko, il talento puro di un genio fantasma".