Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato alcune dichiarazioni relative al mercato viola, a cominciare dalla situazione di Jonathan Ikone: “Rimane qui con noi, non è sul mercato e non andrà alla Roma” ha detto sul francese il dirigente gigliato.

“Ikone ha avuto coraggio”

Salvo poi aggiungere: “Si è preso la responsabilità di tirare un rigore, ha avuto coraggio e l'ha sbagliato, purtroppo sono cose che hanno conseguenze. Ma abbiamo un grande gruppo che lo ama”.

“Prezzi irreali richiesti da altre squadre”

E poi: “Ci sarà qualche nuova entrata nei prossimi giorni ma non ci facciamo prendere per la giacca da nessuna squadra, i prezzi chiesti dalle altre società tante volte non sono reali (nel senso di gonfiati ndr). E poi non dimentichiamoci il rientro di tanti calciatori infortunati come Sottil, Gonzalez, Dodô, Castrovilli, che è tornato col gruppo, e poi c'è anche il ritorno Kouame".