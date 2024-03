Giorgetti: "Commisso ha fatto la miglior scelta, adesso resta solo da convincere anche Italiano a rimanere"

Questo pomeriggio il giornalista del La Nazione Angelo Giorgetti, durante un collegamento a Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare il futuro di Vincenzo Italiano, sempre piu incerto soprattutto adesso dopo le ultimi vicissitudini di casa Fiorentina. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

“Era inevitabile che, dopo l’addio a Barone, Commisso facesse cosi: ha redistribuito il grande volume di lavoro che era gestito interamente da Joe. Era una persona sempre presente, che si occupava di qualsiasi cosa succedesse al viola park. Mi aspettavo che il presidente facesse questo, cioè che volesse gestire il finale di stagione con gli uomini che ha avuto finora in casa e che avevano lavorato assieme al direttore. Questo finale di stagione sarà decisivo per capire quale sarà il futuro della Fiorentina. Dal 30 di Marzo al 18 di Aprile i viola dovranno giocare 9 partite, e per questo dico che potrebbe succedere ancora di tutto. Gia da sabato prossimo capiremo quale sarà lo stato mentale della squadra. Abbiamo già visto cosa successe qualche anno fa con Astori e, anche se le situazioni sono diverse, sicuramente ci saranno delle ricadute sulla tenuta psicologica della squadra”.

A poi concluso parlando di Italiano: “Mi viene in mente Paulo Sousa quando era nella fase ascendente, perchè mi torna in mente una sua frase. Parlando del mancato rinnovo di Salah disse - E’ nelle occasioni di difficoltà che nascono le occasioni migliori -. Seguendo questo ragionamento una situazione come quella della Fiorentina apre a scenari per niente prevedibili. E tra questi scenari c’è anche la possibilità che Italiano si rimetta in gioco a Firenze, ovviamente con un rilancio di Commisso, soprattutto se gli fosse profilato un ruolo più centrale nel club. E’ chiaro che comunque vada questa rosa dovrà abbondantemente rivista: ci sono 13/14 giocatori che tra prestiti e mancati riscatti se ne andranno a fine stagione. Sono tutte cose che devono essere considerate, e se le scelte verranno fatte con la stessa ambizione che ha il tecnico, perchè non dovrebbe rimanere?”.