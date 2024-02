Anche Cremonini si emoziona per il suo Bologna che batte la Fiorentina: "C'è la sensazione che ci sia un progetto felice e onesto"

Il meraviglioso cantautore italiano, Cesare Cremonini, notissimo tifoso del Bologna, ha parlato il giorno dopo del successo contro la Fiorentina delle sue emozioni di vedere la propria squadra così in alto in classifica. A seguire le parole riprese dal suo profilo Instagram:

“Noi non ci galvanizziamo per una classifica mutevole. Non solo. Il Bologna ha una storia enorme, non ha bisogno di dimostrare nulla”.

Ancora: “Ciò che emoziona oggi invece, è qualcosa di più profondo. A volte ci commuove persino. Sono i valori in gioco, la generosità, la serietà di chi scende in campo e di chi lavora dietro, dell’intera società. La sensazione che ci sia un progetto felice, onesto”.

Infine: "Questo secondo me non vale solo nello sport ma si applica ad ogni ramo della società. La speranza nel futuro ripaga del passato, non tanto il presente. Dovrebbe essere sempre così. E certi valori non hanno bisogno di una classifica, fanno comunque la differenza; in serie A come in serie C".