Frosinone-Fiorentina 1-1 (Gonzalez 19' FI, Soule 70' FR)

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi (C) (46' Kayode); Arthur (71' Mandragora), Duncan; Gonzalez, Bonaventura (71' Barak), Sottil (61' Ikone); Nzola (81' Beltran).

90+5' - Finisce qui!!! 1-1 tra Frosinone e Fiorentina!

Per la Fiorentina è amaro, il punto raccolto al ‘Benito Stirpe’. Tantissime occasioni create nel primo tempo, il solo gol di vantaggio all'intervallo sta stretto alla Viola. Italiano e i suoi ragazzi pagano la poca concretezza nella ripresa, quando il Frosinone la riacciuffa. A Gonzalez risponde Soule: un punto a testa.

90+2' - Monterisi va dentro per Cuni, Terracciano esce e anticipa l'attaccante del Frosinone. Ultimi tre minuti.

90+1' - Cartellino giallo per Mandragora.

90' - Saranno 5 i minuti di recupero.

90' - Ultimi due cambi per il Frosinone: fuori il marcatore Soule e Barrenechea, dentro Monterisi e Bourabia.

90' - Non ne ha più Duncan, che sbaglia completamente l'apertura. Poi Barak guadagna l'ennesimo corner.

87' - Cartellino giallo per Oyono, dopo un intervento sul piede di Beltran.

85' - Saltano Beltran e Barak sul cross di Parisi, la colpisce il centrocampista ceco ma è presa facile per Turati.

83' - Indispensabile Duncan in mezzo al campo, presente con i suoi recuperi anche e soprattutto nei momenti più difficili dell'intero incontro.

81' - Anche il Frosinone ritocca l'attacco: esce Cheddira, entra Cuni.

81' - Ultimo cambio per la Fiorentina: fuori Nzola, dentro Beltran.

81' - Squadre visibilmente stanche, difficile avanzare. Barak trova il corner. Mandragora crossa male, palla sul fondo.

79' - Grave fatica nell'allontanare le minacce offensive del Frosinone, poi rilancio viola nel nulla.

77' - Tenta lo spunto Ikone, passaggio rasoterra respinto. La Viola guadagna poi un altro corner.

74' - Fiorentina sfinita, il Frosinone cavalca l'entusiasmo del momento e sembra avere molta più energia. Momento complicato, sicuramente il più difficile della partita, per i ragazzi di Italiano.

71' - Doppio cambio per la Fiorentina. Fuori Bonaventura e Arthur, dentro Mandragora e Barak.

70' - GOL DEL FROSINONE. PAREGGIA SOULE. Gol sostanzialmente fotocopia rispetto al vantaggio viola. Caso se ne va nello spazio e inventa, il cross viene sporcato dalla deviazione di Kayode. Bravo e anche fortunato Soule a trovarsela sulla testa per l'1-1.

69' - Ammonito Parisi, per aver allontanato il pallone a gioco fermo.

68' - Pronto Terracciano a rispondere al tentativo a rete di Mazzitelli. Lo ‘Stirpe’ alza i decibel, calcio d'angolo per il Frosinone.

65' - Anche Di Francesco mette mano ai cambi. Doppia sostituzione per il Frosinone: entrano Caso e Garritano al posto di Baez e Brescianini.

65' - Milenkovic!!! Va lui dai 25 metri dopo uno schema, bella conclusione rasoterra. Turati si distende e fa una bella parata.

64' - Si mette in proprio Gonzalez con una bellissima sgasata ad accentrarsi. L'argentino viene poi abbattuto da Okoli, ammonito.

61' - Sostituzione per la Fiorentina: fuori Sottil, dentro Ikone. Si rivede il francese, alla prima stagionale in gara ufficiale.

60' - Arthur a vuoto su Brescianini dopo il possesso perso da Martinez Quarta. Tiro completamente fuori misura. Ribalta il campo la Viola, Parisi va via alla grande su Soule poi commette fallo.

58' - Regalato un corner al Frosinone: sbavatura su un retropassaggio da brividi. Nulla di fatto sull'attacco gialloblù.

57' - Si scaldano gli animi allo ‘Stirpe’. Soule si lascia cadere dopo un contatto con Parisi, poi i due vanno faccia a faccia. Dopodiché si chiariscono e il match riprende.

56' - Nzola duella in velocità con Okoli, altro contatto vistoso. L'arbitro fischia fallo di mano sul primo controllo dell'angolano, francamente inesistente.

55' - Terracciano evita guai uscendo su Cheddira e allontanando col pugno. Poi il cross di Baez respinto da Quarta.

53' - Come viaggia Alfred Duncan! Bel controllo e tocchi in velocità prima di liberare il sinistro, pulito stavolta Okoli nell'intervento in scivolata. Primo corner del secondo tempo per la Fiorentina.

52' - Si scaldano Mandragora e Infantino, oltre a Beltran fin dall'intervallo.

51' - Giallo per Mazzitelli del Frosinone. Intervento irruento ai danni di Arthur.

49' - Gira palla il Frosinone, in attesa di trovare spazi per sviluppare la manovra. Kayode si distingue per aver già vinto un duello fisico con l'ex viola Baez.

46' - Prima sostituzione per la Fiorentina: esce Biraghi, entra Kayode. Il numero 33 va sulla destra per consentire a Parisi di tornare a giocare come terzino sinistro.

46' - Inizia il secondo tempo! Forza Viola!

45+2' - Finisce il primo tempo. Frosinone-Fiorentina 0-1, decide un colpo di testa di Nico Gonzalez.

45+1' - Altro corner per la Fiorentina, dopo un'altra grane chance per Nzola, chiaramente chiuso.

45' - Concessi 2 minuti di recupero.

44' - Bene la Fiorentina in velocità, poi Nzola calcia completamente fuori dallo specchio della porta.

42' - Ottimo spunto di Parisi a tagliar dentro. Conclusione dal limite dell'area dopo una buona conduzione, ci vogliono i guanti di Turati: corner.

41' - Continua a crescere Alfred Duncan. Recupero palla e ottimo lancio per Nzola, poi l'azione si chiude con un suo tiro alto sopra la traversa.

39' - Tentata un'altra soluzione individuale da parte del numero 5 viola: tiro poco potente e poco preciso, sul fondo.

36' - Sottil e Nzola tentano la combinazione al limite dell'area. Palla a Bonaventura, ma il suo tiro è respinto.

33' - Contatto sospetto al limite dell'area gialloblù: si strattonano Nzola e Romagnoli, che si aggrappa alla maglia dell'angolano in largo anticipo. Inspiegabile la decisione di Fourneau nel fischiare calcio di punizione per il Frosinone.

32' - Azione fortunosa del Frosinone, che con voglia si prende un altro corner. Biraghi sporca la conclusione di Brescianini, Terracciano prova ma non riesce a evitare l'angolo. Rimane a terra il capitano viola.

29' - Soule minaccia per la difesa viola: si muove bene intorno all'area di rigore, poi Brescianini calcia a lato dopo una deviazione. Il Frosinone reagisce.

28' - Un Duncan in grande forma: pescato Nzola con un buon filtrante. L'angolano si fa anticipare prima di poter concludere, alla fine tutto fermato per la sua posizione di fuorigioco.

25' - Altro errore di Sottil dopo un ottimo recupero del possesso di Quarta. Duncan smista per il numero 7, che allarga troppo col passaggio rasoterra dentro l'area. A terra Brescianini del Frosinone dopo un colpo.

22' - Vantaggio ampiamente meritato per la Fiorentina, dopo dieci minuti di continue occasioni e di dominio territoriale nella metà campo del Frosinone. A sfatare il tabù del gol, come molto spesso accade, è il numero 10.

21' - Cartellino giallo per Milenkovic dopo un duro intervento su Mazzitelli.

19' - GOOOOOOL DELLA FIORENTINA! NICO GONZALEZ, SEMPRE LUI! Finalmente il vantaggio viola, nel miglior momento della gara. Duncan serve un ottimo cross per la testa del numero 10, infallibile in questo fondamentale. Viola avanti, 0-1! E l'argentino festeggia il rinnovo nel miglior modo possibile!

18' - Che occasioni per la Fiorentina, che però non segna! Situazione estremamente confusionaria nell'area del Frosinone, ma troppi errori prima della conclusione. Nzola serve male Bonaventura, Parisi calcia a lato.

17' - Pazzesca occasione per Sottil!!! Il Frosinone sbaglia il corner, la Viola riparte dritto per dritto e il numero 7 si presenta libero davanti a Turati, ma scivola al momento della conclusione e serve tra le braccia dell'estremo difensore ciociaro.

15' - Bella azione del Frosinone, partito dal basso e arrivato dentro l'area viola. Terracciano toglie il pallone dai piedi di Soule e mette in calcio d'angolo, Fiorentina stavolta un po' morbida nella circostanza.

13' - Gran passaggio filtrante di Bonaventura per Nzola, Okoli riesce a chiuderlo prima del tiro. Terzo corner per la Viola.

11' - Pressione intensa da entrambe le parti. La Viola prova a ragionare in fase di possesso, rallentando gli altissimi ritmi di questo avvio.

8' - Sottil non chiude l'azione dopo essere sfuggito alla difesa ciociara: completamente sbagliato il passaggio verso Bonaventura. La Viola riconquista poi il possesso e Gonzalez tenta la botta dai 25 metri, non distante dalla porta gialloblù.

7' - Terracciano scalda i guantoni e interviene in uscita sul cross tagliato di Mazzitelli.

4' - Nzola! Prima grande occasione della partita sui piedi del numero 18, che è bravo a vincere il duello fisico con Okoli. Tiro ravvicinato, respinge un attento Turati. Calcio d'angolo.

3' - Errore di Quarta in impostazione, potenziale chance per il Frosinone prontamente spenta dalla buona chiusura di Parisi, che gioca sulla fascia destra.

2' - Primo corner del match per la Fiorentina. Prima sgasata di Sottil, conclusione deviata.

1' - A Frosinone la prima volta della nuova terza divisa viola.

1' - Comincia la partita! Forza Viola!

La Fiorentina è di scena stasera allo Stirpe per proseguire la scia positiva dopo le vittorie con Atalanta e Udinese. Non un impegno da sottovalutare quello che vedrà i ragazzi di Italiano opposti al Frosinone di mister Di Francesco: fischio d'inizio previsto per le 18.30, arbitro della sfida Fourneau.

Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta e seguitissima diretta testuale dell'incontro, con ampio spazio alle parole di tutti i protagonisti nel post gara.