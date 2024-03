Nel post partita di Torino-Fiorentina ha parlato il presidente dei granata Urbano Cairo. Queste le sue parole ai giornalisti presenti riportate da tuttomercatoweb.com: "Arbitraggio? Non è il primo… Ormai è inutile commentare, si è visto tutto. Peggio di Di Bello? Ce l’abbiamo fatta… Zapata ha avuto un trattamento incredibile, falli uno dietro l’altro, e poi quello è un gol che o non concedi oppure non ti fai richiamare: lui era a un passo, ma non voglio parlare ancora di arbitri. Ci hanno tolto un mare di punti"

E ancora: “Meritavamo di essere avanti all’intervallo, abbiamo anche creato un paio di palle gol in inferiorità. Siamo una squadra compatta, tutti hanno dato l’anima. Sono sceso tra il primo e il secondo tempo e il mister ha dato ai ragazzi un grande messaggio”