Paratici e un legame solo formale con il Tottenham: già immerso nella realtà viola. Un mercato da consulente di Ferrari e Goretti

L'impegno di oggi in FA Cup contro l'Aston Villa potrebbe essere l'ultimo di Fabio Paratici alla direzione del Tottenham: il suo futuro è già tracciato e secondo La Nazione potrebbe essere definito proprio la prossima settimana, se pur non ci siano certezze circa i tempi per rescindere con i londinesi. L'ex ds della Juve è già immerso comunque nella realtà viola e in questo mercato sta fungendo un po' da consulente esterno della Fiorentina.

Paratici è in contatto diretto con Ferrari e Goretti ma al Viola Park si aspetta che il dirigente chiuda ufficialmente i propri rapporti con il Tottenham, prima di procedere con i vari passaggi istituzionali. E' chiaro che se sul mercato i fili possono essere anche intessuti, tutto ciò che manca è la parte gestionale del quotidiano, su cui Paratici dovrà dare una bella sterzata rispetto all'attualità.