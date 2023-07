Cambio di programma per Fiorentina-Catanzaro: muta l'orario del fischio d'inizio ma i tifosi..

Nonostante la Curva Fiesole durante la settimana avesse fatto pressione cambiare la situazione, adesso è ufficiale: l'amichevole di domani tra Fiorentina e Catanzaro, in programma inizialmente per le ore 20 all'interno del Viola park, sarà giocata a porte chiuse. E non solo, novità anche per quanto riguarda il fischio d'inizio. Questo il comunicato pubblicato dalla Fiorentina sul proprio sito ufficiale

“ACF Fiorentina comunica che la partita amichevole con il Catanzaro, inizialmente in programma domenica 23 luglio alle ore 20:00 al Viola Park, verrà anticipata alle ore 18:45 e sarà disputata a porte chiuse, per tifosi e media. La gara sarà trasmessa in diretta su DAZN”.