Oggi l'arrivo al Viola Park, domani l'inizio del ritiro: al via il Pioli-tris. La nuova missione del tecnico

Per la Fiorentina è stato un mese di certezza, ma senza ufficialità e soprattutto senza poter vedere fisicamente il proprio tecnico all'opera nell'immediato. Ma finalmente scatta l'ora X: ieri il club ha comunicato l'arrivo di Stefano Pioli, ampiamente preannunciato, come nuovo tecnico fino al 2028. Inizia la terza era per lui, dopo l'avventura da calciatore e quella sulla panchina viola dal 2017 al 2019, dove si è fatto apprezzare tantissimo come uomo in primis.

Le strade si ritrovano dopo sei anni

La Nazione fa il punto sulle tappe di Pioli prima di ricongiungersi con Firenze. Nel mentre, l'emiliano ha avuto una lunghissima esperienza al Milan che ha fruttato il celebre Scudetto del 2022, che è valso la Panchina d'Oro dell'anno dopo. Poi la breve avventura Al-Nassr, dve le cose non sono andate per il meglio.

Oggi l'arrivo, domani il primo allenamento. Con una missione

Oggi, in programma, c'è l'arrivo di Pioli a Firenze e al Viola Park. Domani inizierà il ritiro della Fiorentina e il tecnico guiderà il suo primo allenamento in questa nuova avventura. La missione è chiara: ricompattare un ambiente rimasto deluso dalla stagione precedente, ma con buon potenziale. Il gruppo ha una base ma è da implementare e ha bisogno di fiducia, caratteristica di cui Pioli gode da parte di tutti. Serenità e gioco saranno le parole chiave.