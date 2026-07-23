Fiorentina, c'è Bellanova per la fascia. I viola in corsa per strappare accordo con Alajbegovic

Attenzione a Raoul Bellanova per la fascia destra. E' questo il nome nuovo che troviamo in ottica viola, del quale parla il Corriere di Bergamo.

Bellanova è sulla lista di Fiorentina e Napoli, ma anche di squadre inglesi come il Nottingham Forest dove potrebbe essere imbastito uno scambio con Savona, questo è quello che scrive il quotidiano.

Viene rammentato anche l'incrocio nerazzurri-viola per Kerim Alajbegovic, con la Fiorentina che sta lavorando seriamente per strappare l’accordo con il talento bosniaco classe 2007.