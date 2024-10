Bucciantini: "Bove il migliore della Serie A dove non arrivano le telecamere. Dodô e Kean trascinatori, vogliono sempre giocare all'attacco"

Marco Bucciantini, giornalista di Sky e tifoso viola, è intervenuto a Radio Bruno Toscana dove ha commentato la vittoria della Fiorentina contro la Roma, nella quale si sono distinti Kean, Dodô e Bove:

“In questo momento, a Roma stanno soffrendo la distruzione della società giallorossa. Si possono fare scelte difficili, ma cosi stanno umiliando la storia della Roma. Dal primo al novantesimo la Fiorentina è stata di un altro passo”.

Su Bove

“Ieri si è avuta la conferma di dove vuole arrivare Palladino. Il tempo e le scelte del tecnico si sono rivelate tutte giuste, soprattutto quella di aggiungere un centrocampista in più nel mezzo. Bove è per me il miglior giocatore della Serie A dove non arrivano le telecamere. La Roma si è accorta di cosa abbia perso”.

“Kean e Dodô sono i due migliori in questa stagione”

“Kean e Dodô sono i due che dall'inizio della stagione stanno trascinando la Fiorentina, sia quando c'era la difesa a 3 che ora a 4. Fanno bene con qualsiasi modulo, sono calciatori che vogliono sempre giocare il pallone in avanti”.