Criscito: "Che occasione buttata via per colpa del 3-3 con la Fiorentina e della tripletta di Mutu"

L'ex difensore del Genoa, Domenico Criscito, in un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha anche ripercorso quanto accaduto nella stagione 2008/09. Un'annata molto particolare in cui i rossoblu persero all'ultimo tuffo l'accesso alla Champions League, a tutto vantaggio della Fiorentina.

La volata tra viola e rossoblu

“La definirei un’annata straordinaria - ha detto Criscito - Fu una lunga volata con la Fiorentina per centrare il quarto posto ed entrare in Champions”.

Il grande 3-3 di Marassi

E ancora: "Finimmo a pari punti, ma ci piazzammo quinti per gli scontri diretti. Mi ricordo ancora oggi l’occasione buttata a Marassi: vincevamo 3-0 a mezz’ora dalla fine e fummo raggiunti da una tripletta di Mutu…”.

Quel 3-3 a Genova, fu determinante per le sorti di quel campionato: un campione come il romeno fece tutta la differenza del mondo per la Fiorentina.