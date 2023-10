Garcia: "Stasera c'era differenza tra noi e la Fiorentina, il rigore di Osimhen ci doveva lanciare e invece abbiamo fatto troppi errori"

Amaro il commento di Rudi Garcia a Dazn, dopo la sconfitta con la Fiorentina:

"Amarezza, frustrazione, è un brutto risultato. Il problema è che abbiamo fatto errori difensivi e anche davanti, il primo gol che prendiamo non dobbiamo prenderlo. Psicologicamente il rigore a fine primo tempo ci doveva aiutare, poi abbiamo avuto la palla del 2-1 con Osimhen. Non va bene essere così poco aggressivi sulla linea difensiva, perdere così facendo solo 4 falli non è normale.

La Fiorentina difende alto, quando una squadra lascia Victor in 1 vs 1 nella metà campo dobbiamo cercarlo di più, non siamo riusciti a sfruttare la profondità. Abbiamo cambiato sistema di gioco dopo il problema di Anguissa però il problema è che dobbiamo migliorare sull’aiuto ai mediani, con i nostri esterni. Non era la nostra serata.

Ho diverse scelte quando inserisco giocatori dalla panchina, abbiamo provato tutto stasera: tra noi e loro c’era grande differenza stasera. La responsabilità della sconfitta è mia, non me la aspettavo, abbiamo perso una grande occasione per rimanere nelle prime quattro".