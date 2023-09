Le formazioni ufficiali di Udinese-Fiorentina: Italiano lascia fuori Milenkovic e Arthur ma ritrova Bonaventura, tocca ancora a Nzola

Eccole le scelte ufficiali di Vincenzo Italiano in vista della gara con l'Udinese, con tanti cambi rispetto a giovedì e il ritorno di Bonaventura. Turno di riposo per Milenkovic e prima da titolare per Maxime Lopez al posto di Arthur.

UDINESE: Silvestri, Perez, Bijol, Kristensen, Festy, Samardzic, Walace, Payero, Kamara, Thauvin, Lucca.

FIORENTINA: Terracciano, Dodo, Ranieri, Quarta, Biraghi, Mandragora, Lopez, Brekalo, Bonaventura, Kouame, Nzola.