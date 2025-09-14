Nel post partita del match contro il Napoli, Jacopo Fazzini ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina. Il trequartista viola ha analizzato la prestazione viola e il sostegno dei viola.

Le parole di Fazzini

“Non siamo partiti bene, essere sotto 2-0 dopo 15 minuti contro un squadra così forte poi complica anche la rimonta. Abbiamo avuto diverse occasioni, se le avessimo sfruttate forse parleremo di un altro risultato. Ma la reazione nel secondo tempo c'è stata e dobbiamo ripartire da lì”.

I tifosi viola

“I tifosi viola sono stati incredibili, ci hanno sostenuto 90 minuti. Questa volta non abbiamo raccolto quanto volevamo, ma ci sarà occasione per esultare con loro. Loro hanno capitalizzato due occasioni subito, dobbiamo lavorare e impegnarci, ne usciremo alla grande. In settimana avremo modo di parlarne e confrontarci, anche sulle cose fatte bene”.