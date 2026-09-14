Chi è l'ultimo talento svizzero visionato dagli scout della Fiorentina: affondo già a gennaio?

Il mercato, anche se la sessione estiva si è conclusa, non finisce veramente mai. Le ultime notizie in merito danno la Fiorentina interessata a un talento svizzero, in forza allo Young Boys, seguito con attenzione dal reparto scouting viola.

Il profilo dalla svizzera

Si tratta di Alvyn Sanches, centrocampista dribblomane classe 2003 reduce da una stagione che lo ha visto collezionare 10 reti e 6 assist con gli svizzeri. In questo avvio di annata, peraltro, ha già messo a referto 3 gol e 4 assist nelle prime 8 uscite: numero 10 sulle spalle, Sanches è un trequartista dribblomane con ottime doti di regia, ed è un profilo seguito con interesse dalla Fiorentina, che però non è sola.

Già visionato

Come riporta l'esperto di mercato Ekrem Konur, infatti, il ragazzo ha su di sé gli occhi di mezza Europa: tuttavia, gli scout della Fiorentina - ma anche quelli del Lille - lo hanno visionato nella sua ultima presenza, nel 2-2 contro il Lugano dove però non ha brillato. Il suo cartellino vale tra i 15 e i 20 milioni di euro e, anche se non è stata presentata ancora nessuna offerta, la Fiorentina potrebbe provarci nella prossima sessione di mercato oppure per la prossima stagione.