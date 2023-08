Non c'è pace per Castrovilli: il centrocampista si opera e rischia di aver già finito la stagione. La situazione

Un colpo rimediato in Sassuolo-Fiorentina ha causato più danni del previsto per Gaetano Castrovilli. Dopo aver saltato la finale di Conference League col West Ham, adesso è ancora purtroppo notte fonda per il giocatore viola. Il centrocampista classe ‘97 della Fiorentina è di nuovo alle prese con un infortunio al ginocchio già operato e ha deciso di rioperarsi, secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com.

Il giocatore sarà operato domani a Villa Stuart a Roma e il serissimo rischio è che abbia già finito la stagione prima di iniziarla, andando adesso incontro ad un altro stop lunghissimo. Un’altra bruttissima tegola per il giocatore e la Fiorentina.