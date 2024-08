Gudmundsson: Non c'è solo il prestito e il riscatto, ma anche la percentuale...

Prestito oneroso, riscatto, ma non solo. Tra i tanti aspetti entrati in ballo tra Fiorentina e Genoa per il cartellino di Albert Gudmundsson è rientrata anche la percentuale su una futura, eventuale, rivendita del giocatore.

Un aspetto questo che è servito per far avvicinare ulteriormente le due società che sono impegnate in queste ore a limare i dettagli di questa operazione.

Altro aspetto della faccenda che merita un chiarimento è questo: c'è chi ha scritto e detto che Gudmundsson è indipendente dalla faccenda Gonzalez. E' logico che siano due tavoli diversi, ma una è strettamente legata all'altra: l'islandese arriva per sostituire l'argentino, non per giocare con lui. Per essere ancora più chiari: uno esclude l'altro.