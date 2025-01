Gudmundsson verso un'altra panchina. Intensità e forma fisica da recuperare, ma almeno ora...

“Gudmundsson è a disposizione”. Fin qui tutto apposto. Ma il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, parlando dell'islandese, ha anche detto che per lui c'è bisogno anche di più allenamenti per trovare intensità e forma fisica.

Insomma stiamo parlando di un giocatore che, anche stasera, non dovrebbe partire dall'inizio contro il Monza, con Lucas Beltran invece scelto al suo posto per il ruolo di trequartista.

L'ex Genoa è probabilmente il vero assente di questa prima parte di campionato. Infortuni ripetuti e problemi extracalcistici hanno limitato di molto il suo apporto alla squadra. Ora però c'è anche più tempo a disposizione, perché non ci sono impegni di coppa nel mezzo, per recuperarlo pienamente e per trasformarlo in quel giocatore decisivo che tutti vorrebbero vedere.