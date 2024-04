Serie A Femminile, turno di riposo per la Fiorentina che spera di affrontare fra una settimana una Roma già scudettata. Ecco cosa deve succedere

Riprende oggi il campionato femminile di Serie A. Dopo lo stop per la pausa nazionali, le calciatrici scendono in campo questo pomeriggio per gli impegni della Poule Scudetto e della Poule Salvezza. Ma per rivedere la Fiorentina di Sebastian De La Fuente, si dovrà attendere un'altra settimana perché le ragazze gigliate in questo turno riposano. Torneranno in campo soltanto sabato prossimo, il 20 aprile, per affrontare la Roma al Viola Park.

La Roma potrebbe venire al Viola Park con la pancia (già) piena

Le prossime avversarie giallorosse, tuttavia, potrebbero venire a Firenze con lo Scudetto già acquisito aritmeticamente sul campo. La squadra di mister Spugna, d'altronde, sarà impegnata lunedì pomeriggio al Tre Fontane della Capitale per affrontare la Juventus con la possibilità di andare a +10 e fare così proprio il secondo campionato consecutivo. Un'eventualità che ha da auspicarsi in tutti sensi, sia per affrontare una Roma già sazia sia per provare a mangiare punti sulle bianconere in classifica.