Presente al Premio Fair Play a Palazzo Medici Riccardi, il responsabile del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni ha parlato così ai media presenti tra cui Fiorentinanews.com: “Abbiamo voluto confermare la nostra presenza qui perché l'evento è importante, ci teniamo molto. Il fair play è fondamentale, a prescindere dall'età. Viola Park? L'inaugurazione è stata una grande emozioni, è il risultato di tanto lavoro della passione della famiglia Commisso e della società viola. E' un qualcosa di straordinario, di una bellezza indescrivibile. La Fiorentina è fatta di persone semplici e umili, e questo si avverte stando tutti insieme dentro il centro sportivo. Per i ragazzi è fantastico stare a contatto con la prima squadra e con il presidente Commisso".

E poi: “Per me il 2023 è stato un anno di grande soddisfazioni, siamo arrivati in fondo alle competizioni con tante squadre. Fa piacere vedere i ragazzi delle giovanili viola arrivare in prima squadra, penso anche a chi come Bianco sta facendo bene altrove. Kayode ovviamente sta facendo cose straordinarie e si è guadagnato la fiducia di tutti in poco tempo; è un ragazzo con la testa sulle spalle e principi solidi, sono strasicuro che non perderà la bussola con l'arrivo del successo e anzi sarà ancora più affamato. Ci tengo poi a menzionare Comuzzo che ha esordito a Napoli sul 2-1 a dimostrazione che Italiano ha fiducia in lui. E poi i due portieri Martinelli e Vannucchi, ormai stabilmente in prima squadra”.

Infine sul caos scommesse: “I calciatori coinvolti hanno evidentemente dei problemi, nel senso che la ludopatia è una malattia e come tale va considerata. Quando c'è una dipendenza va curata".