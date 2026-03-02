La probabile formazione della Fiorentina: il gran dilemma della fascia destra. Gud dentro per forza, torna Brescianini

Le rotazioni di Conference sono state un po' stravolte dal ribaltone con lo Jagiellonia ma in linea di massima le idee di Vanoli per stasera a Udine sono rimaste invariate, al netto degli infortuni. Di nuovo dentro dunque Ranieri in difesa e Brescianini a centrocampo mentre il gran dilemma riguarda la fascia destra difensiva, vista la squalifica di Dodo. Favorito comunque Fortini sul possibile adattamento di Comuzzo o Kouadio.

Davanti tridente obbligato, con il rientro di Gudmundsson che non può certo essere procrastinato, straordinari per Harrison e Kean che tornerà da titolare.

De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli, Mandragora, Brescianini; Gudmundsson, Harrison, Kean.