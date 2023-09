Pancaro: "La difesa della Nazionale mi piace, è ben amalgamata. Biraghi sta facendo molto bene con la Fiorentina"

A Tag24 ha parlato l'ex Fiorentina Giuseppe Pancaro, commentando la situazione in nazionale e citando, tra gli altri, anche il capitano viola Cristiano Biraghi. Queste le sue parole sul reparto difensivo a disposizione di Spalletti:

"Questa difesa mi piace, penso che sia ben amalgamata. Di Lorenzo in questo momento è uno dei terzini più forti in circolazione. I due centrali sono giovani ma molto forti e lo stesso Biraghi sta facendo bene con la Fiorentina. Non vedo grossi problemi da questo punto di vista e penso che un grosso aiuto possa arrivare anche da Locatelli, che dovrebbe essere titolare questa sera. Visto il tipo di gioco che vuole fare Spalletti, sono certo che lui possa dare un contributo importante a questa Nazionale”