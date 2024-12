Renzi: "Ero allo stadio con mio figlio, mi è sembrato di rivivere tragedie recenti per i tifosi della Fiorentina. Un abbraccio a Edoardo"

Anche l'ex premier e sindaco di Firenze, Matteo Renzi, ha voluto dedicare un pensiero allo sfortunato Edoardo Bove, dopo il malore accusato ieri durante Fiorentina-Inter.

“Ero allo stadio con mio figlio…”

“Ieri ero allo stadio Franchi per godermi Fiorentina-Inter insieme a mio figlio. Sono rimasto come tutti sotto shock per ciò che è avvenuto al centrocampista Edoardo Bove”.

“E' sembrato di rivivere tragedie recenti”

"È sembrato di rivivere tragedie molto recenti, specie per gli appassionati viola. Per adesso nessuna parola, solo un abbraccio affettuoso a Edoardo, alla sua famiglia e a tutta la società".

Così Matteo Renzi nella sua enews.