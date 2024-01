Brutto stop per Berardi: l'attaccante del Sassuolo costretto ad operarsi

Non arrivano buone notizie per il Sassuolo, che dovrà fare a meno per qualche settimana di Domenico Berardi. L'attaccante nervoverde, a lungo obiettivo di mercato della Fiorentina, si è dovuto fermare durante l'allenamento di ieri a causa di fermare a causa di un infortunio.

Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione al menisco mediale. Ciò, ha portato calciatore e società a decidere di intervenire con un intervento chirurgico, che si svolgerà nella giornata di oggi. Dovrà rimanere fuori fino a inizio aprile, con la sfida al Franchi contro la Fiorentina (week end del 28 aprile) che non sembra in dubbio per il top player di Dionisi.