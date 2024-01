Da Brian Rodriguez a Luciano Rodriguez il passo è breve, ma non per le cifre: ecco quanto costa il talento di Montevideo

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina analizza anche il nuovo nome uscito in ottica Fiorentina per il rinforzo sull'esterno d'attacco: Luciano Rodriguez, 20 anni del Liverpool Fc Montevideo

Un altro uruguaiano nel mirino

Da Brian a Luciano il passo è breve (anche perché sono entrambi uruguaiani), ma non per le cifre. E fallito l'assalto al giocatore del Club America, oltre alle complicazioni nell'affare per Ruben Vargas, la Fiorentina potrebbe puntare dritto al talentino nato a Montevideo.

La richiesta per il talento sudamericano

Le cifre, dicevamo: per portarselo a casa servono 15 milioni di euro. Una somma ben diversa rispetto ai profili seguiti fino a questo momento dalla società viola. Che si possa provare a fare uno sforzo economico in più? Intanto il tempo stringe.