C'è Ruben Vargas in cima alla lista dei nomi per rinforzare l'attacco a disposizione di Vincenzo Italiano, ma la distanza economica tra domanda e offerta con l'Ausburg sembra essere un ostacolo non da poco.

La Fiorentina non vuole andare oltre l'offerta, l'Ausburg non vuole scendere a compromessi

La Fiorentina non vuole andare oltre i 7-7,5 milioni per l'esterno svizzero, mentre il club della Bundesliga ne chiede 10. La distanza sarebbe facilmente colmabile, ma la società viola non sembra intenzionata a voler cedere alle richieste, ritenute troppo alte, dell'Ausburg e si prospetta un muro contro muro.

Una strategia già utilizzata

Una modalità di forzatura che i viola hanno adottato anche per provare ad arrivare a Brian Rodriguez, ma senza successo. E se da una parte c'è la volontà di non andare oltre la cifra offerta, dall'altra c'è la non convinzione degli uomini del mercato gigliato che Vargas sia il profilo giusto, nonostante sia il più pronto per Italiano tra quelli sul taccuino. Lo scrive il Corriere dello Sport.