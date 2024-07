Prandelli: "Con Palladino ci divertiremo. Lui e Gilardino una generazione destinata a regalarci emozioni"

L'ex allenatore della Fiorentina che giudica il nuovo tecnico viola. Parole belle quelle rilasciate da Cesare Prandelli a La Nazione per descrivere Raffaele Palladino.

“Con Palladino ci divertiremo”

"Il mio primo commento quando ho saputo che l'allenatore della Fiorentina sarebbe stato lui? Ci divertiremo. Palladino ha uno sguardo sveglio e furbo: basta vederlo negli occhi per capire che con la Fiorentina ha voglia di fare belle cose”.

“Gilardino, Palladino e una generazione destinata a regalarci emozioni”

E poi: “E' bravo, capace e lo ha dimostrato con il suo lavoro al Monza. Non è un allenatore 'rigido'. Cambia modulo, trasforma l'assetto tattico della squadra anche a partita in corso, sa bene come e quando, per ottenere il massimo bisogna cambiare. Non è un fanatico del modulo e questa è una dote essenziale. A chi mi fa pensare? A Gilardino. Li trovo molto simili e molto bravi. Gilardino e Palladino sono una generazione destinata a regalarci emozioni”.