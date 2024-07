Barak: "Siamo giovani e ambiziosi e lavorare con Palladino è piacevole. Kean e Pongracic lavorano in silenzio..."

Direttamente dal ritiro di Preston, ha preso la parola il centrocampista viola Antonin Barak a Sportmediaset:

"Mister Palladino mi ha chiamato subito, all’inizio dell’Europeo. Ci siamo parlati ed è stato bello conoscerlo subito al telefono, si sente il suo entusiasmo così come quello della squadra. Si lavora bene con lui, la preparazione è tosta ma è giusto perché dobbiamo prepararci al meglio per la prossima stagione. Per ora ho visto solo tante cose positive.

Il mercato? La squadra è giovane, ambiziosa, c’è fame ed entusiasmo. I nuovi arrivati sono Kean e Pongracic, due ragazzi che lavorano bene ed in silenzio e si stanno preparando per la nuova stagione. Con consapevolezza ci prepareremo bene, secondo me i due nuovi hanno la mentalità giusta“.