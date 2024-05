"Sono convinto che l'anno prossimo rimpiangeremo Italiano. Se la Fiorentina vuole andare in Champions servono ben altri investimenti"

Il giornalista Alessandro Bocci si è espresso così a Radio Bruno Toscana sul conto dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Il suo percorso in questi tre anni è positivo, ha migliorato la squadra andando oltre i limiti della rosa. Nico Gonzalez è l'unico che può fare la differenza, gli altri sono buoni giocatori ma non fenomeni. Ne mancano almeno un paio del livello di Nico per fare il salto di qualità”.

“L'anno prossimo rimpiangeremo Italiano”

Poi ha aggiunto: “Spero che Italiano lasci una mentalità vincente. Ha commesso degli errori ed è stato un po' troppo permaloso, deve capire che il calcio funziona così e che in piazze come Firenze la critica è normale. Ma sono di più le cose positive, e sono convinto che l'anno prossimo lo rimpiangeremo, anche se spero di sbagliarmi. Se la società vuole puntare alla Champions deve fare altri tipi di investimenti, altrimenti è più facile andare indietro che avanti”.