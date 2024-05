Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana dell'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Sarebbe l'ora di smettere di dare spazio a chi lo critica, anche perché è una minoranza. Qualcuno lo fa solo per sentito dire, questa cosa dei gol subiti con la difesa alta è diventato un tormentone. Da Firenze sono passati tanti allenatori non all'altezza della piazza, eppure sono diventati degli idoli. Perché questo con Italiano non è successo? Non è vero che non accetta le critiche, anzi è il primo ad ammettere che deve ancora crescere”.

“Stasera prove generali per Atene”

Poi Bucchioni ha commentato la probabile formazione di stasera: “Italiano potrebbe fare una prova generale della finale, considerando che il Napoli può essere un avversario probante. Mi aspetto quindi la maggior parte dei titolari in campo, per testare un po' come sta la squadra a dodici giorni da Atene. Se qualcuno deve riposare, lo farà a Cagliari".