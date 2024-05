Valcareggi: "Galliani mi ha detto che Palladino lascerà il Monza. Spero che il nuovo allenatore della Fiorentina non lo scelga Ferrari"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “A questi tre anni di Italiano, in attesa della finale, do un 8. E' riuscito a mascherare i difetti di una squadra normale, ottenendo dei risultati superiori al valore della rosa. Per l'anno prossimo gli si sono chiuse delle porte, da Bologna a Napoli, e che stia fermo mi sembra strano. Per quanto riguarda Palladino io so che non rimarrà a Monza, me l'ha detto Galliani, ma non ho notizie su un suo arrivo alla Fiorentina”.

“Non accumuliamo tensione per Atene”

Poi sulla partita di stasera: “La Fiorentina potrebbe avere più motivazioni del Napoli. Pensare partita per partita aiutare a non accumulare troppa tensione in vista di Atene. Il turnover non esiste, ora i giocatori devono stare tutti sulla corda. Rifare la Conference? Vorrebbe dire che non abbiamo vinto la finale, ma a parte questo stare in Europa è sempre positivo perché sono esperienze che arricchiscono”.

“L'allenatore non può sceglierlo Ferrari”

Infine: “Spalletti una volta mi disse che voleva allenare la Fiorentina gratis, chiaramente era una battuta. Sarri invece secondo me verrebbe, ma non so quanto la società abbia voglia di iniziare un percorso con lui. In ogni caso l'importante è che l'allenatore lo scelga Pradé, non di certo Ferrari”.