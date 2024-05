De Laurentiis: "Italiano aveva detto sì al Napoli, ma mi sono opposto per non danneggiare Barone e Commisso"

Clamoroso retroscena di mercato quello rivelato dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “Vincenzo Italiano - ha detto nella conferenza di presentazione del ritiro estivo - era pronto a venire al Napoli, ma non l'ho preso per non arrecare danno a Barone e Commisso con cui sono ero legato da un certo sentimento e da un certo rapporto”.

“Giuntoli alla Juve come una coltellata”

De Laurentiis si è tolto più di un sassolino dalla scarpa: “Thiago Motta mi ha detto ”chi me lo fa fare di venire dopo uno Scudetto?", Tudor voleva un contratto di due anni e non me la sono sentita. Giuntoli? Era da gennaio scorso che mi parlava della Juventus, poi scopro che ne è tifoso fin da bambino e per noi che siamo nemici dei bianconeri è stata una coltellata. Il mio unico errore è stato non mandarlo via prima, così come Spalletti".