Sebastian De La Fuente, allenatore della Fiorentina Femminile, ha parlato a FiorentinaNews.com e agli altri media presenti al termine della partita contro la Roma, persa - forse - immeritatamente:

“Queste partite vengono sempre decise da episodi. Non siamo riuscite a tenere la palla alta più di tanto, ma forse potevamo segnare in una delle tre occasioni almeno che abbiamo avuto. In più, secondo me, ci è stato negato un rigore che anche dalla panchina abbiamo visto bene”.

E ancora: “Un'ottima regular season, un girone intero senza perdere e anche una semifinale di Coppa Italia. Mi dispiace solo che alla fine non ci abbiamo dato un minuto in più di recupero, è stata una mancanza di rispetto per le mie ragazze che ce l'hanno messa tutta”.

Infine: “Siamo una squadra viva, ma adesso abbiamo bisogno di un po' di riposo. Vogliamo preparare bene la Coppa Italia e poi tornare a concentrarci sul campionato per finire in Champions League. Passo dopo passo, pensiamo partita dopo partita; vediamo dove arriviamo, ma intanto abbiamo un bel vantaggio di punti sulla quarta in classifica”.