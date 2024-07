Kean non basta alla Fiorentina: Due milioni in più e arriva un altro centravanti

Non c'è solo Moise Kean. Per dirla meglio, il calciatore proveniente dalla Juventus non sarà l'unico centravanti che arriverà alla Fiorentina questa estate.

Ballano due milioni

E davanti a tutti c'è Lorenzo Lucca, che il club viola sta trattando con l'Udinese. 15 milioni di euro la richiesta dei friulani, 12-13 quelli che vorrebbe spendere la società di Commisso. Ballano un paio di milioni dunque secondo quanto riportato stamani da La Gazzetta dello Sport.

Incontro con l'agente

Atteso un incontro tra la Fiorentina e il procuratore del giocatore, Beppe Riso, per capire la fattibilità dell'operazione.