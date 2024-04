In una serata da dimenticare, Milenkovic sale un altro gradino e raggiunge una colonna viola del secondo Scudetto

La prestazione di Nikola Milenkovic contro il Milan è stata tra le peggiori stagionali per il difensore serbo classe ’97, col centrale ex Partizan protagonista di varie sbavature decisive per la sconfitta della Fiorentina. Il difensore viola col gettone di sabato scorso ha però toccato un nuovo importantissimo traguardo con la maglia della Fiorentina, salendo un altro traguardo nella storia viola. Milenkovic ha raggiunto quota 251 presenze con la casacca gigliata, eguagliando così Ugo Ferrante.

Raggiunta una colonna della difesa viola degli anni 60

Con questa presenza Milenkovic è adesso a pari merito col 24esimo giocatore più presente di sempre nella storia della Fiorentina. Così sono ripartite le gare giocate dal centrale balcanico: 209 presenze in Serie A, 18 in Conference League, 1 in Supercoppa Italiana e 23 in Coppa Italia.

Milenkovic come detto eguaglia così Ferrante, storico difensore della Fiorentina dal 1963 al 1972, vincitore dello Scudetto nel 1968-1969 e anche di Coppa Italia e Mitropa Cup (1965-1966 e 1966). Per Ferrante in viola anche 6 reti segnate e nessuna squalifica in tutta la carriera.

Ora nel mirino ci sono due artefici del primo Scudetto

Adesso i prossimi traguardi per Nikola Milenkovic sono Armando Segato e Francesco Rosetta, indimenticate colonne viola del primo Scudetto, quello della stagione 1955-1956. Entrambi i calciatori hanno raggiunto la quota di 255 presenze con la maglia della Fiorentina e lasciato un marchio indimenticabile in maglia viola. Top 20 di sempre che ogni giorno si fa più vicina per il difensore viola, il calciatore con la più lunga militanza nella rosa della Fiorentina assieme a Cristiano Biraghi.