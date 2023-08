Il City batte il Siviglia ai rigori e vince la Supercoppa Europea. Dal prossimo anno il trofeo includerà anche la vincitrice della Conference?

Ennesimo titolo per il Manchester City di Pep Guardiola, che dopo aver perso la Community Shield contro l'Arsenal riscatta questo inizio di stagione vincendo la Supercoppa Europea. Battere il Siviglia è stato meno semplice del previsto, tanto che la resistenza degli spagnoli ha portato il match ai calci di rigore (subito dopo i 90 minuti). Al gol di En-Nesyri ha risposto Cole Palmer; dal dischetto, invece, decisivo l'errore finale di Gudelj per la vittoria dei Citizens.

Dal prossimo anno, tuttavia, la Supercoppa Europea può decisamente cambiare. Si parla della possibilità di trasformare la gara secca in una Final Four, come riporta Calciofinanza.it. Intanto, è soltanto da ufficializzare l'idea di una nuova Supercoppa, la UEFA Europa Super Cup, che metterebbe davanti la vincitrice dell'Europa League e quella della Conference League. Ci saranno molte novità sullo svolgimento di questa competizione.