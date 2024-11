Palladino: "Grazie Firenze per tutto questo entusiasmo. Siamo una bellissima famiglia"

Raffaele Palladino sta cucinando un piatto molto goloso, come direbbe qualche influencer da quattro spiccioli. Ma ciò che conta davvero è che l'allenatore della Fiorentina sta migliorando il gioco della squadra giornata dopo giornata, fino al punto a cui siamo arrivati oggi, al secondo posto in classifica con 25 punti in 12 giornate.

Palladino ringrazia Firenze per l'entusiasmo

Palladino, a differenza del suo predecessore Italiano, utilizza molto i social network, anche se il suo tono rimane sempre molto formale. “Grazie Firenze per tutto l’entusiasmo che ci stai dando. Siamo una bellissima famiglia”, parla al plurale anche sul proprio profilo il mister, mettendo sempre al primo posto la Fiorentina.

Alla ripresa dopo la sosta la trasferta di Como, che dirà molto sulle ambizioni di Kean e compagni. La Fiorentina non vuole fermarsi e Palladino è convinto del lavoro che sta compiendo. Nel frattempo, ringrazia la città per l'entusiasmo e i suoi ragazzi e il suo staff come una grande famiglia.