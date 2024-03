Ospite d'eccezione in tribuna al Castellani: Antognoni assiste al primo KO dell'Empoli di Nicola e porta bene a Ranieri

Ospite speciale al Castellani per il match del pomeriggio tra Empoli-Cagliari. In tribuna non è passata inosservata la presenza di Giancarlo Antognoni, storica bandiera della Fiorentina (fra i giocatori viola detiene i record di presenze in tutte le competizioni, con 429 gare, e in Serie A, con 341 gare).

Catturato dalle telecamere di DAZN, lo storico numero 10 del club viola non è nuovo a queste visite al Castellani. Spessissimo, infatti, Antognoni si reca in tribuna per assistere alle gare casalinghe dell'Empoli; lo stesso che non si può dire per quelle del Franchi, visti i noti “problemi” con la dirigenza italo-americana.