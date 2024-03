Impresa al Viola Park! La Fiorentina Femminile passa sulla Juventus e si aggiudica il primo round delle semifinali di Coppa

Terminata da pochi istanti Fiorentina-Juventus di Coppa Italia Femminile, gara di andata delle semifinali. Un'ottima partita quella disputata dalle ragazze di Sebastian De La Fuente, che dopo aver dominato in lungo e in largo nella prima frazione, hanno trovato la rete del vantaggio nella ripresa. Firma di Michela Catena, con un bolide - da posizione ravvicinata - sotto l'incrocio.

Viola che avrebbero potuto aumentare anche il gap con le bianconere che, dal canto loro, hanno provato a sorprendere un'attentissima Baldi, bravissima in più di una occasione ad anticipare tutti. Negli ultimi minuti di gioco, le bianconere ci hanno provato, anche con una punizione dal limite di Girelli, ma la Viola ha retto benissimo e può esultare al termine dei novanta più quattro di recupero. 1-0 alla Juve e andata delle semifinali conquistata, il weekend prossimo il ritorno a Biella per sapere chi troverà Roma o Milan in finale.