Belotti si iscrive al club dei centravanti depressi. Nessuno si è accorto della superiorità numerica, nemmeno i giocatori viola

Partita di calci più che di calcio. Uno spettacolo deprimente. Fiorentina inesistente stato il profilo offensivo nel primo tempo. Accapponata anche nella ripresa (un solo tiro pericoloso nella porta del Toro) nonostante la superiorità numerica di cui nessuno, a cominciare dai giocatori viola, si è accorto.

Riecco la Fiorentina di Empoli

Torino molto fisico, molto duro e più reattivo dei viola, tanto da non far emergere l’inferiorità numerica. Belotti non pervenuto si iscrive al club dei centravanti depressi. Ingressi dalla panchina ininfluenti. La scintillante prova con la Lazio si è subito opacizzata. Riecco la Fiorentina di Empoli: brutta e senza spina dorsale.

Voti e giudizi

Beltran – 6 – Qualche buon suggerimento ai compagni e disponibilità allo scambio. Sembra uno dei pochi in palla ma viene sostituito.

Sottil – 5 – Un paio di galoppate senza lieto fine.

Belotti – 4 – Sommerso di fischi dai suoi ex tifosi e sovrastato da Buongiorno non sfiora palla.

Leggi l'articolo e le pagelle complete di Francesco Matteini su Violaamoreefantasia.it, cliccando QUI