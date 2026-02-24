La prima maxi trave? È ancora dov'era stata collocata. I problemi per un altro elemento

In un momento in cui le inesattezze si mischiano alla verità e la disinformazione, talvolta, riesce ad essere più efficace dell'informazione corretta, sullo stadio Franchi tutti i presenti a Fiorentina-Pisa hanno potuto vedere chi aveva dato le giuste notizie e chi invece aveva sparato, facendola però fuori dal vaso (forse anche per interesse).

La seconda è quella difettosa

Come avevamo scritto domenica scorsa, la prima maxi trave, quella posata alla presenza del sindaco la scorsa settimana, è rimasta dove era stata posta. Ce ne doveva essere una seconda al suo fianco, ma è stata rimandata a Pordenone, nella fabbrica che la produce, perché non era perfettamente allineata.

Il ritorno a Firenze

Durante questa settimana dovrebbe ritornare al Franchi per essere posta e per continuare a portare avanti questa parte dei lavori. Le travi hanno una doppia funzione: sostenere le gradinate e fornire supporto alla futura copertura