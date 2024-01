Un ex portiere viola potrebbe far felici le casse della Fiorentina: Dragowski lascia l'Italia

Alla Fiorentina spetta il 50%

Un piccolo tesoretto potrebbe essere in arrivo per la Fiorentina da Bart Dragowski, che è stato ceduto dallo Spezia in Grecia, al Panathinaikos, leader del campionato. Alla Viola toccherà il 50 per cento della cifra incassata dai liguri per il portiere polacco, che però è stato ceduto solo in prestito con diritto di riscatto.

Non è stata, fin qui, una grandissima stagione per Bartlomiej Dragowski: dopo la retrocessione in Serie B con lo Spezia, il portiere polacco ha difeso i pali dei bianconeri fino a fine novembre. Poi, però, la svolta nella sua annata: un problema fisico lo ha costretto a star lontano dalla porta, ma al suo rientro non ha più ritrovato la titolarità, presa da Zoet.

Il suo nuovo allenatore è una vecchia conoscenza fiorentina

A comunicare la positiva conclusione dell'affare è lo stesso club greco che, tramite un post sui social, ha reso nota la firma di Dragowski. Il portiere polacco si trasferisce in Grecia in prestito fino al 30 giugno del 2024: verrà allenato da Fatih Terim.