Da Viti a Vitik il passo è breve...

Con l'ufficialità della cessioni di Pablo Marì e con l'addio quasi certo di Mattia Viti, la Fiorentina è obbligata a cercare sul mercato un altro difensore per rinforzare il proprio arreparto arretrato.

Le voci più insistenti

Il sogno di Fabio Paratici è sempre Dragusin, ma la trattativa per il difensore del Tottenham è complicatissima, anche per la olontà del giocatore che preferisce andare a Roma. Rimangono da monitorare anche i nomi di Coppola, Becao e Vavro. Secondo il Corriere Fiorentino però, la squadra viola avrebbe mosso i primi passi verso un altro difensore.

Il nome nuovo

Si tratta del centrale Martin Vitik. Il ceco è arrivato a Bologna nel mercato estivo per sostituire il partente Beukema, ma non ha convinto del tutto Vincenzo Italiano che lo ha spesso tenuto in panchina.