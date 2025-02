Il retroscena su Fagioli: l'alleato che non ti aspetti per la Fiorentina. Max Allegri e la difficile scelta del nuovo centrocampista viola

Ultimo giorno di mercato scoppiettante per la Fiorentina con l'importante acquisto del centrocampista Nicolò Fagioli dalla Juventus. La Gazzetta dello Sport, sul proprio portale web, rivela interessanti dettagli dietro l'operazione che ha portato il giocatore in maglia viola.

Il centrocampista era conteso tra Fiorentina e il Marsiglia, allenato quest'anno da Roberto De Zerbi. Secondo le ricostruzioni della Rosea, Nicolò Fagioli, indeciso fino all'ultimo circa la strada da intraprendere, ha chiesto consiglio al suo ex allenatore Max Allegri.

Il tecnico livornese ha cercato di fare chiarezza nella testa del ragazzo che si apprestava a prendere un' importantissima decisione per il proseguo della carriera. L'intervento di Allegri ha fatto propendere per la maglia viola; così, dopo le chiamate con Palladino e Daniele Pradè, la Fiorentina ha affondato il colpo definitivo portando a Firenze un centrocampista di assoluta qualità che mancava nel centrocampo viola. Una curiosità a margine: la procedura per il trasferimento è stata ultimata a 10 minuti dalla chiusura della sessione.