“Al momento non ci sono le condizioni per fare l’operazione Nico Gonzalez. Non so neanche se 40 milioni sia la cifra stabilita per lui. Vedremo cosa succederà negli ultimi giorni di mercato, ma noi non abbiamo necessità di cederlo”. Così ha parlato il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari poco prima della gara contro la Puskas Akademia, in merito alla situazione dell'argentino e del mercato viola. Parole chiare e forti, che rimettono in discussione un addio che sembrava già scritto.

Cedere non una priorità? Comprare sì

Insomma, il club viola vuole farsi sentire e quindi cedere alle richieste su Gonzalez soltanto davanti a offerte ritenute ragionevoli. Una presa di posizione notevole nell'ultima settimana di mercato che, intanto, chiama la società a completare una Fiorentina disperatamente bisognosa di altri innesti.

Tempo al tempo, ma serve una mano dal mercato

La gara di Parma e l'andata di Conference sono indizi certamente viziati dalla necessità naturale della squadra, praticamente impositiva, di entrare nei meccanismi di Palladino. Piuttosto evidente anche una condizione tutt'altro che ottimale, da guadagnare col passare del tempo. Eppure alla Fiorentina servono rinforzi: la voce della verità è l'allenatore stesso, che ha chiamato il club a intervenire in ogni reparto. “Siamo corti. Chiedo una mano alla società per arrivare al completo, così lavoreremo meglio. In fondo è compito mio sistemare le cose che non vanno”, così ha detto il tecnico.

“Scusate il ritardo”, adesso servono innesti

Ascoltare Palladino è la base per competere. Anche come concetto base, a prescindere dal contesto, ma soprattutto in questo momento. Nonostante le tempistiche nettamente sbagliate, si sono intraviste alcune basi per una Fiorentina interessante, ma questo aggettivo è pronto a vacillare se non offuscarsi se il lavoro non fosse terminato in tema calciomercato. Una richiesta di aiuto così esplicita deve quantomeno essere ascoltata. Visto, soprattutto, che per il club la cessione di Gonzalez non è una priorità, ci sarà il modo di completare gli acquisti senza dipendere dalla sua situazione. O no? Così ha parlato il direttore generale…