Il tecnico del Bologna, Thiago Motta ha parlato così in sala stampa dopo l'eliminazione patita con la Fiorentina, in Coppa Italia:

"E’ stata una bella partita, giocata bene, come siamo sempre noi. Digerire subito la sconfitta e pensare a preparare la prossima partita con il Cagliari. Tutto il resto rimarrà come un’esperienza in più, come una sconfitta dura per come è andata ma sono molto orgoglioso dei miei ragazzi. Si sono presentati da grande Bologna, a fare il nostro gioco.

Anche in campionato era stata una bella partita ma è inutile trovare cosa non è andato stasera, sono veramente contento di come i ragazzi affrontano l’impegno.

Siamo a metà stagione, capitano delle sconfitte, una più dura dell'altra ed è lì dove si vedono uomini veri e in questo gruppo abbiamo solo uomini veri, che si rialzeranno subito".